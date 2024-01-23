Чехия поможет с подготовкой 20 украинских гражданских пилотов

Чешский технический университет (ЧТУ) и Национальный авиационный университет договорились о сотрудничестве, в рамках которого в Чехии подготовят 20 украинских пилотов гражданской авиации.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

На мероприятии 23 января в ЧТУ министр иностранных дел Чехии Ян Липавский напомнил, что правительство страны одобрило программу, которая предусматривает подготовку 20 украинских пилотов в чешских учебных заведениях.

Программа продлится три года, в ее рамках гражданские пилоты из Украины пройдут годовую подготовку с последующим продолжением. Инициативу финансируют совместно Чехия и Соединенные Штаты.

Переговоры по программе еще в 2022 году инициировала украинская сторона, поскольку из-за полномасштабного вторжения России и ограничения полетов там невозможно готовить пилотов гражданской авиации.

После завершения обучения в Чехии украинские пилоты смогут летать на всех типах гражданских самолетов и получат европейский сертификат.

Напомним, еще в апреле 2023 года правительство Чехии приняло решение выделить 22 млн чешских крон (почти 1 млн евро) на обучение в стране 20-25 украинских пилотов гражданской авиации.