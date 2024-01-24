ЗМІ: Новий пакет санкцій проти РФ стосуватиметься алюмінію

До наступного пакета санкцій ЄС проти Росії увійде продукція з алюмінію.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, таким чином ЄС намагається запровадити обмеження й проти російської енергетики: процес виплавки алюмінію вимагає величезної кількості електроенергії, а ціни на енергоносії складають до 40% собівартості продукції.

За даними торгової організації European Aluminium, попередні раунди санкцій не зачепили близько 85% російського експорту цього металу до ЄС.

За словами одного дипломата, який говорив на умовах анонімності, країни незабаром почнуть обговорювати "додаткові елементи, які в цілому стануть пропозицією повної заборони".

У ЄС сподіваються узгодити пакет до того, як наступного місяця виповниться два роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми вважаємо, що було б добре мати пакет до другої річниці війни", – сказав другий дипломат ЄС.

Ще один європейський дипломат зазначив, що найбільшою проблемою для розробки санкційного пакета зараз є те, що "всі великі товари вже під санкціями, а інші недоступні, наприклад, ядерна енергетика або СПГ".

Проти санкцій щодо російської ядерної енергетики виступає Угорщина, тоді як багато інших країн ЄС, зокрема Німеччина, не підтримують санкції проти російського скрапленого газу.

Агентство Bloomberg минулого тижня повідомляло, що у Євросоюзі вже почалися перемовини про наступний пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 18 грудня Рада ЄС завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії, що включає заборону на імпорт російських діамантів та низку інших обмежень.