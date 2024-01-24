Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні ще одну партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

За даними порталу, дев'ять автомобілів призначені армійським частинам Міноборони України, комунальному медичному підприємству в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.

Загалом Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро.

Автомобілі будуть доставлені з Латвії в Україну за допомогою так званого "Твіттер-конвою".

Минулого року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв, загальна вартість автівок становить майже мільйон євро.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш (нині – глава МЗС) в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.