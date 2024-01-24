Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине еще одну партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

По данным портала, девять автомобилей предназначены для армейских частей Минобороны Украины, коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинского сельсовета Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области и Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.

Всего Латвия передаст Украине партию из 14 автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет более 100 тысяч евро.

Автомобили будут доставлены из Латвии в Украину с помощью так называемого "Твиттер-конвоя".

В прошлом году Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость автомобилей составляет почти миллион евро.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (ныне – глава МИД) в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.