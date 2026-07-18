Греція сподівається на внесення гори Олімп у список ЮНЕСКО

Греція розраховує, що гора Олімп – найвищий гірський масив країни, що в давньогрецькій міфології вважається оселею олімпійських богів – отримає статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО як змішана культурна й природна пам’ятка.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства АР.

Питання розглядатиме Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час засідання в південнокорейському Пусані, яке триватиме з 19 до 29 липня.

Олімп, гірський масив із найвищим піком Мітікас заввишки 2918 метрів, від античних часів займає особливе місце в грецькій міфології: саме тут, за переказами, після перемоги над титанами Зевс заснував свій двір.

Номінація ґрунтується не лише на міфологічному значенні гори, а й на її історичних та природних особливостях. На одному зі схилів археологи виявили давнє святилище, яке, як вважається, згадував античний історик Плутарх.

У християнську добу Олімп також залишався важливим релігійним центром: тут розташовані монастир XVI століття, печера святого Діонісія та православна каплиця пророка Іллі, яку вважають найвисокогірнішою у православному світі.

Гора також відома унікальними екосистемами, що простягаються майже від рівня моря до вершини, та великою кількістю рідкісних і ендемічних видів рослин і тварин.

Греція внесла Олімп до попереднього списку кандидатів на включення до Світової спадщини ще у 2014 році. Після цього було підготовлено повне досьє, яке пройшло оцінювання експертних органів ЮНЕСКО.

Втім, остаточне рішення залишається невизначеним. Згідно з проєктом порядку денного засідання в Пусані, комітет може повернути заявку Греції для доопрацювання та вимагати додаткової інформації.

Попри це, місцева влада сподівається, що визнання Олімпу об'єктом Світової спадщини допоможе посилити його охорону.

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