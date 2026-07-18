Росія висловила обурення Естонії у зв’язку зі знесенням пам’ятника радянським воїнам

Росія висловила "рішучий протест" тимчасовому повіреному у справах Естонії в РФ у зв’язку зі знесенням пам’ятника на могилі військовослужбовців радянської армії у повіті Валгамаа.

Про це заявила у суботу речниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда".

Захарова звинуватила Естонію у знищенні радянської меморіальної спадщини та заявила, що доля останків, похованих у братській могилі, невідома. Вона зазначила, що жодної інформації про ексгумацію чи перепоховання останків не було оприлюднено.

"Росія рішуче засуджує чергове порушення Таллінном своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, що закріплює порядок поводження з тілами загиблих та військовими похованнями, а також неонацистські прояви в Естонії й продовжуватиме всіма наявними засобами двосторонньої та багатосторонньої дипломатії викривати їх перед світовою громадськістю", – заявила Захарова.

Останніми роками Естонський військовий музей послідовно демонтує пам’ятники, встановлені радянською окупаційною владою, та організовує перепоховання останків, що перебували під ними.

Як повідомляє ERR, пам'ятник у Йигевесті було демонтовано кілька тижнів тому. У Військовому музеї повідомили, що наразі триває сортування останків, щоб згодом перепоховати загиблих.

За даними Військового музею, у братській могилі після Другої світової війни було поховано 795 радянських солдатів, особи 726 із яких встановлено.

Як повідомлялось, Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має врегулювати порядок видалення радянської символіки з публічного простору.

У квітні глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна засудив закриття Росією меморіалу жертвам радянських репресій у Томську і демонтаж пам’ятника загиблим естонцям.

Торік у травні в естонській столиці Таллінні невідомі обмалювали фарбою радянський пам’ятник "Бронзовий солдат", розташований на військовому кладовищі.