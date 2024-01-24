У Литві оголосили новий збір коштів на обладнання для українських військових

Литовський публічний мовник LRT разом з партнерами розпочинає другу благодійну кампанію "Radarom!" з метою збору коштів для відправки обладнання литовського виробництва для українських військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Пакети допомоги вартістю 7 500 євро, кожен з яких складається з монокуляра нічного бачення, лазерного прицілу та індивідуального антидронового комплексу, покликані допомогти українським солдатам бути краще захищеними у боротьбі з російськими загарбниками.

Зазначають, що це обладнання виготовлене в Литві компаніями Brolis Semiconductors та NT Service.

Засновник громадської організації Blue/Yellow, яка займається військовою підтримкою України, Йонас Охман запевнив, що литовський народ не втомився та продовжуватиме підтримувати бойовий дух українських військових.

"І ми повинні це робити, тому що їхній бойовий дух – це щит для нас та для Європи. Ми маємо можливість підтримати українських солдатів спорядженням, яке виробляється в Литві і, що найголовніше, є необхідним для них на передовій", – додав він.

Пожертви приймаються протягом одного місяця, до 24 лютого – другої річниці російського вторгнення. Журналісти вказали литовський номер 1485, за яким можна пожертвувати п'ять євро.

Про більше варіантів пожертв можна дізнатись на сайті radarom.lt.

Чотиритижневу кампанію зі збору коштів організовує LRT разом з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu та журналісткою Рітою Мілюте.

Кампанія завершиться спеціальною трансляцією на LRT TV, LRT RADIO та LRT.lt 24 лютого. Увечері трансляція завершиться фінальним благодійним концертом.

Це вже друга кампанія "Radarom!". Минулого року, до першої річниці повномасштабної війни в Україні, вона зібрала понад 14 мільйонів євро на придбання 17 радарів – на три більше, ніж планувалося, – а також чотирьох автомобілів для мобільних радарів, на навчання операторів радарів в Україні, а також на придбання 69 антидронів та аксесуарів до них.

Повідомляли, що Литва у січні-лютому планує передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.