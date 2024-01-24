В Литве объявили новый сбор средств на оборудование для украинских военных

Литовский публичный вещатель LRT вместе с партнерами начинает вторую благотворительную кампанию "Radarom!" с целью сбора средств для отправки оборудования литовского производства для украинских военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Пакеты помощи стоимостью 7 500 евро, каждый из которых состоит из монокуляра ночного видения, лазерного прицела и индивидуального антидронового комплекса, призваны помочь украинским солдатам быть лучше защищенными в борьбе с российскими захватчиками.

Отмечается, что это оборудование изготовлено в Литве компаниями Brolis Semiconductors и NT Service.

Основатель общественной организации Blue/Yellow, которая занимается военной поддержкой Украины, Йонас Охман заверил, что литовский народ не устал и будет продолжать поддерживать боевой дух украинских военных.

"И мы должны это делать, потому что их боевой дух – это щит для нас и для Европы. Мы имеем возможность поддержать украинских солдат снаряжением, которое производится в Литве и, что самое главное, является необходимым для них на передовой", – добавил он.

Пожертвования принимаются в течение одного месяца, до 24 февраля – второй годовщины российского вторжения. Журналисты указали литовский номер 1485, по которому можно пожертвовать пять евро.

О большем количестве вариантов пожертвований можно узнать на сайте radarom.lt.

Четырехнедельную кампанию по сбору средств организует LRT вместе с организациями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu и журналисткой Ритой Милюте.

Кампания завершится специальной трансляцией на LRT TV, LRT RADIO и LRT.lt 24 февраля. Вечером трансляция завершится финальным благотворительным концертом.

Это уже вторая кампания "Radarom!". В прошлом году, к первой годовщине войны в Украине, она собрала более 14 миллионов евро на приобретение 17 радаров – на три больше, чем планировалось, – а также четырех автомобилей для мобильных радаров, на обучение операторов радаров в Украине, а также на приобретение 69 антидронов и аксессуаров к ним.

Сообщалось, что Литва в январе-феврале планирует передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.