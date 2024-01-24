Президент Чехії підтримує ратифікацію Стамбульської конвенції

Чеський президент Петр Павел на тлі розгляду верхньою палатою парламенту країни ратифікації Стамбульської конвенції заявив, що Прага вже давно мала б зробити це.

Свою позицію Павел виклав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами президента Чехії, країна повинна були ратифікувати Конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами вже давно.

"Ми одна з останніх європейських держав, яка ще не приєдналася до неї, і немає жодних реальних причин відкладати це далі. Я сподіваюся, що схвалення Сенатом буде одним з останніх кроків", – написав він.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами зобов'язує держави-підписанти вживати заходів для запобігання гендерно зумовленому насильству.

Документ розглядає насильство щодо жінок як порушення прав людини та дискримінацію і вказує на те, що жінки набагато частіше, ніж чоловіки, стають жертвами домашнього та сексуального насильства, а також жертвами масових зґвалтувань під час збройних конфліктів.

Чехія підписала Стамбульську конвенцію у 2016 році – через п'ять років після її укладання. Та ратифікація документа наражалась на опір консервативних політичних партій і християнських церков.

На території ЄС цього конвенцію не ратифікували п'ять держав – окрім Чехії, це Болгарія, Литва, Словаччина та Угорщина. Латвія, яка донедавна була в цьому переліку, ратифікувала документ у листопаді минулого року.