Президент Чехии поддерживает ратификацию Стамбульской конвенции

Чешский президент Петр Павел на фоне рассмотрения верхней палатой парламента страны ратификации Стамбульской конвенции заявил, что Прага уже давно должна была бы сделать это.

Свою позицию Павел выложил в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам президента Чехии, страна должна были ратифицировать Конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями уже давно.

"Мы одно из последних европейских государств, которое еще не присоединилось к ней, и нет никаких реальных причин откладывать это дальше. Я надеюсь, что одобрение Сенатом будет одним из последних шагов", – написал он.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями обязывает государства-подписанты принимать меры для предотвращения гендерно обусловленного насилия.

Документ рассматривает насилие в отношении женщин как нарушение прав человека и дискриминацию и указывает на то, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, становятся жертвами домашнего и сексуального насилия, а также жертвами массовых изнасилований во время вооруженных конфликтов.

Чехия подписала Стамбульскую конвенцию в 2016 году – через пять лет после ее заключения. Но ратификация документа наталкивалась на сопротивление консервативных политических партий и христианских церквей.

На территории ЕС эту конвенцию не ратифицировали пять государств – кроме Чехии, это Болгария, Литва, Словакия и Венгрия. Латвия, которая до недавнего времени была в этом перечне, ратифицировала документ в ноябре прошлого года.