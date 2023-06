ЄС після тривалого процесу ратифікував Стамбульську конвенцію

Європейський Союз ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, відому також як Стамбульська конвенція.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

У своєму Twitter вона привітала завершення процедури з боку ЄС, зазначивши, що це "хороший день для Європи".

I welcome today’s ratification by the EU of the @coe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as @coe “Istanbul Convention”: a very good day for Europe @helenadalli @MarieFontanel67 @SwedeninCoE