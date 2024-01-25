Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну РФ проти України

Королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник – компанія Mondelez потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через діяльність компанії в Росії.

Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

Пресслужба шведського королівського двору підтвердила інформаційному агентству TT, що наприкінці минулого року було прийнято рішення припинити дію наказу, згідно з яким продукції компанії Marabou надавався титул "постачальник Королівського двору Швеції".

Минулого року кілька магазинів прибрали продукцію Marabou зі своїх полиць, а низка організацій вирішили бойкотувати компанію.

За даними Асоціації постачальників Королівського двору, наразі існує 128 постачальників для королівської родини. У цьому переліку досі бренди, що належать компаніям, які продовжують працювати в Росії тією чи іншою мірою.

Асоціація не може коментувати це, оскільки королівська родина вирішує, хто повинен бути в списку.

Серед брендів, пов'язаних із продовженням діяльності в Росії, – виробник хлібців Wasabröd, що належить італійській Barilla, а також виробники соусів Slotts і Winborgs, що належать британській Unilever.

Нагадаємо, у листопаді НАЗК внесло найбільшого німецького інвестора у будівельній галузі Росії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.

Перед цим Україна оголосила спонсором війни групу компаній Bolero, бенефіціаром якої є бізнес-партнер двоюрідного брата Бідзіни Іванішвілі.