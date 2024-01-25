Королевский дом Швеции отказался от шоколада известного бренда из-за войны РФ против Украины

Королевский дом Швеции исключил производителя шоколада Marabou из своего почетного списка поставщиков, поскольку его владелец – компания Mondelez попала в черный список украинского

Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за деятельности компании в России.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Пресс-служба шведского королевского двора подтвердила информационному агентству TT, что в конце прошлого года было принято решение прекратить действие приказа, согласно которому продукции компании Marabou предоставлялся титул "поставщик Королевского двора Швеции".

В прошлом году несколько магазинов убрали продукцию Marabou со своих полок, а ряд организаций решили бойкотировать компанию.

По данным Ассоциации поставщиков Королевского двора, сейчас существует 128 поставщиков для королевской семьи. В этом перечне до сих пор бренды, принадлежащие компаниям, которые продолжают работать в России в той или иной степени.

Ассоциация не может комментировать это, поскольку королевская семья решает, кто должен быть в списке.

Среди брендов, связанных с продолжением деятельности в России, – производитель хлебцев Wasabröd, принадлежащий итальянской Barilla, а также производители соусов Slotts и Winborgs, принадлежащие британской Unilever.

Напомним, в ноябре НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли России Knauf в перечень международных спонсоров войны.

Перед этим Украина объявила спонсором войны группу компаний Bolero, бенефициаром которой является бизнес-партнер двоюродного брата Бидзины Иванишвили.