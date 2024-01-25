Сенат Чехии провалил ратификацию Стамбульской конвенции

Сенат Чехии, верхняя палата парламента, в среду провалил голосование за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Radio Prague International.

Только 34 сенатора высказались за ратификацию, тогда как в зале присутствовал 71. Для принятия не хватило двух голосов.

Голосованию предшествовали почти семичасовые дебаты, в которых столкнулись сторонники и противники конвенции.

Решение об одобрении конвенции, вызывающей споры между либеральной и консервативной частями общества, должна была принимать и нижняя палата. Но, учитывая позицию Сената, вероятно, она уже не будет обсуждать документ.

Достижению согласия среди депутатов не поспособствовали ни обращение президента Петра Павела, ни заключительная эмоциональная речь председателя Сената Милоша Выстрчила.

Противники конвенции были обеспокоены ее влиянием на общество и сокрытием ее истинных целей. По мнению сторонников, принятие конвенции улучшит помощь пострадавшим в результате насилия, а также станет символом того, что насилие в Чехии неприемлемо.

По данным из национального плана по предотвращению домашнего насилия, Чехия теряет по меньшей мере более 585 млн евро ежегодно из-за последствий домашнего насилия, например, из-за нетрудоспособности и лечения пострадавших.

Ежегодно в полицию поступает около 600 заявлений об изнасиловании. По данным исследований, это примерно 5% всех случаев.

Чехия подписала Стамбульскую конвенцию в 2016 году – через пять лет после ее заключения. Но ратификация документа наталкивалась на сопротивление консервативных политических партий и христианских церквей.

На территории ЕС конвенцию не ратифицировали пять государств – кроме Чехии, это Болгария, Литва, Словакия и Венгрия.

Латвия, которая до недавнего времени была в этом перечне, ратифицировала документ в ноябре прошлого года.