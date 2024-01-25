Генсек Ради Європи відреагувала на масові рейди у Білорусі

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нещодавню хвилю рейдів і арештів, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів у Білорусі.

Про це йдеться у заяві Пейчинович-Бурич, оприлюдненій у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Я особливо стурбована навмисними переслідуваннями осіб, які вже зазнали значних порушень прав людини через політичні репресії. Рада Європи повторює свій заклик до негайного і безумовного звільнення всіх політичних в'язнів", – заявила генеральна секретарка.

Водночас, наголосила вона, Рада Європи залишається відданою зміцненню співпраці з представниками демократичних сил, громадянського суспільства та незалежних ЗМІ Білорусі на основі наших спільних цінностей і на благо всього білоруського народу.

Білоруський КДБ 23 січня провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців. Наступного дня рейди продовжувались.

У постановах силовиків фігурували статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них.

Білоруські правозахисники повідомили про десятки затриманих.

Нагадаємо, торік у Білорусі нобелівського лауреата Олеся Біляцького, правозахисника з організації "Вясна", засудили до 10 років колонії.