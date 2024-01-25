Генсек Совета Европы отреагировала на массовые рейды в Беларуси

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила недавнюю волну рейдов и арестов, направленных против родственников политических заключенных и бывших политзаключенных в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Пейчинович-Бурич, обнародованном в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Я особенно обеспокоена преднамеренными преследованиями лиц, которые уже подверглись значительным нарушениям прав человека из-за политических репрессий. Совет Европы повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных", – заявила генеральный секретарь.

В то же время, подчеркнула она, Совет Европы остается преданным укреплению сотрудничества с представителями демократических сил, гражданского общества и независимых СМИ Беларуси на основе наших общих ценностей и на благо всего белорусского народа.

Белорусский КГБ 23 января провел массовые рейды против бывших политзаключенных и родственников нынешних политических пленников. На следующий день рейды продолжались.

В постановлениях силовиков фигурировали статьи о финансировании экстремистских формирований и участие в них.

Белорусские правозащитники сообщили о десятках задержанных.

Напомним, в прошлом году в Беларуси нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, правозащитника из организации "Вясна", приговорили к 10 годам колонии.