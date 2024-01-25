Суд ООН оголосив дату рішення за позовом України проти РФ щодо Криму і Донбасу

Міжнародний суд ООН 25 січня оголосив дату винесення рішення за позовом України проти Росії щодо порушення останньою конвенцій про заборону фінансування тероризму й подолання всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення Суду ООН за цим позовом – першим міждержавним позовом, який Україна подала проти Росії ще у 2017 році у зв’язку з агресією в Криму та на Донбасі, – буде оголошене 31 січня о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Нагадаємо, йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)".

У ній Україна доводить, що Росія порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.

У квітні 2017 року Суд виніс проміжне рішення, зобов’язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою.

У листопаді 2019 року Суд відхилив усі аргументи Росії щодо юрисдикції суду та прийнятності справи, що стало повною перемогою України на тому етапі розгляду (про це проміжне рішення "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Перемога повна, але не остання").

Слухання за цим позовом тривали 6-14 червня 2023 року.

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