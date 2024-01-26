Держдеп: Якщо США не зможуть надати допомогу, постраждає український народ

У Держдепі попередили про небезпечні наслідки для України, яка бореться з російською агресією, якщо Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування.

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що у адміністрації США немає іншого джерела для фінансування України без голосування Конгресу за додатковий запит.

"Ми очікуємо і сподіваємось, що Конгрес зможе діяти якомога швидше і оперативніше, щоб ми могли продовжувати виконувати наші зобов'язання з підтримки наших українських партнерів впродовж усього цього часу", – зазначив Пател.

За його словами, це стосується безпекової, економічної та гуманітарної сфери.

"Але якщо ми не зможемо цього зробити, це матиме реальні, легітимні, відчутні наслідки. І в кінцевому підсумку постраждає український народ і його зусилля у боротьбі з російською агресією", – додав представник Держдепу.

У Пентагоні пообіцяли продовжити закликати Конгрес схвалити відповідний запит як публічно, так і приватно.

Раніше в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.