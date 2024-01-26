Госдеп: Если США не смогут оказать помощь, пострадает украинский народ

В Госдепе предупредили об опасных последствиях для Украины, которая борется с российской агрессией, если Конгресс не одобрит запрос на дополнительное финансирование.

Об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что у администрации США нет другого источника для финансирования Украины без голосования Конгресса за дополнительный запрос.

"Мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать как можно быстрее и оперативнее, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства по поддержке наших украинских партнеров в течение всего этого времени", – отметил Пател.

По его словам, это касается безопасности, экономической и гуманитарной сферы.

"Но если мы не сможем этого сделать, это будет иметь реальные, легитимные, ощутимые последствия. И в конечном итоге пострадает украинский народ и его усилия в борьбе с российской агрессией", – добавил представитель Госдепа.

В Пентагоне пообещали продолжить призывать Конгресс одобрить соответствующий запрос как публично, так и частным образом.

Ранее в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.