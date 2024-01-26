Столтенберг поговорив з Ердоганом, який нарешті погодив вступ Швеції в НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зідзвонився з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як країна нарешті завершила ратифікацію членства Швеції в Альянсі.
Про розмову Столтенберг повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
Генсек зазначив, що йому "приємно було поговорити" з президентом Ердоганом і привітати ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО.
"Законні занепокоєння Туреччини щодо безпеки були задоволені, і Швеція, Туреччина і НАТО стануть сильнішими, коли Швеція стане членом Альянсу", – прокоментував генсек.
Good to speak with President @RTErdogan, to welcome #Türkiye’s ratification of #Sweden’s #NATO membership. Türkiye’s legitimate security concerns have been addressed, and Sweden, Türkiye, and NATO will be all stronger with Sweden as an Ally.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 26, 2024
Як відомо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу, а у четвер процедуру завершив своїм підписом президент Ердоган.
Після цього Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції.
Столтенберг очікує, що Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО і поставити крапку у цьому процесі наприкінці лютого.