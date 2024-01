Столтенберг поговорив з Ердоганом, який нарешті погодив вступ Швеції в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зідзвонився з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як країна нарешті завершила ратифікацію членства Швеції в Альянсі.

Про розмову Столтенберг повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Генсек зазначив, що йому "приємно було поговорити" з президентом Ердоганом і привітати ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО.

"Законні занепокоєння Туреччини щодо безпеки були задоволені, і Швеція, Туреччина і НАТО стануть сильнішими, коли Швеція стане членом Альянсу", – прокоментував генсек.

