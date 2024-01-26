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Столтенберг поговорив з Ердоганом, який нарешті погодив вступ Швеції в НАТО

П'ятниця, 26 січня 2024, 17:28

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зідзвонився з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як країна нарешті завершила ратифікацію членства Швеції в Альянсі.

Про розмову Столтенберг повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Генсек зазначив, що йому "приємно було поговорити" з президентом Ердоганом і привітати ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО. 

"Законні занепокоєння Туреччини щодо безпеки були задоволені, і Швеція, Туреччина і НАТО стануть сильнішими, коли Швеція стане членом Альянсу", – прокоментував генсек.

Як відомо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу, а у четвер процедуру завершив своїм підписом президент Ердоган. 

Після цього Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції. 

Столтенберг очікує, що Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО і поставити крапку у цьому процесі наприкінці лютого.

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Ердоган Столтенберг