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Столтенберг поговорил с Эрдоганом, который наконец согласовал вступление Швеции в НАТО

Пятница, 26 января 2024, 17:28

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как страна наконец завершила ратификацию членства Швеции в Альянсе.

О разговоре Столтенберг сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Генсек отметил, что ему "приятно было поговорить" с президентом Эрдоганом и приветствовать ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. 

"Законные беспокойства Турции по безопасности были удовлетворены, и Швеция, Турция и НАТО станут сильнее, когда Швеция станет членом Альянса", – прокомментировал генсек.

Как известно, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, а в четверг процедуру завершил своей подписью президент Эрдоган. 

После этого Венгрия осталась последней страной, которая до сих пор не одобрила вступление Швеции. 

Столтенберг ожидает, что Венгрия может ратифицировать вступление Швеции в НАТО и поставить точку в этом процессе в конце февраля.

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Эрдоган Столтенберг