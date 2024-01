Столтенберг поговорил с Эрдоганом, который наконец согласовал вступление Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как страна наконец завершила ратификацию членства Швеции в Альянсе.

О разговоре Столтенберг сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Генсек отметил, что ему "приятно было поговорить" с президентом Эрдоганом и приветствовать ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

"Законные беспокойства Турции по безопасности были удовлетворены, и Швеция, Турция и НАТО станут сильнее, когда Швеция станет членом Альянса", – прокомментировал генсек.

Good to speak with President @RTErdogan, to welcome #Türkiye’s ratification of #Sweden’s #NATO membership. Türkiye’s legitimate security concerns have been addressed, and Sweden, Türkiye, and NATO will be all stronger with Sweden as an Ally.