Фінляндія заблокувала продаж нерухомості пов'язаному з РФ покупцю

Влада Фінляндії в межах зусиль із припинення транзакцій, які можуть підірвати національну безпеку, запобігла купівлі нерухомості, яку хотіла придбати пов'язана з Росією компанія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба фінського уряду.

Міністр оборони Антті Хяккянен заблокував продаж нерухомості в Іломантсі, місті поблизу російського кордону, компанії, яка частково належить РФ, йдеться в заяві.

Рішення ухвалили після оцінки того, що використання майна може "перешкодити організації національної оборони, спостереженню та захисту територіальної цілісності й забезпеченню національної безпеки", – наголосив уряд.

Цьому передували аналогічні рішення у жовтні, коли Фінляндія заблокувала продаж трьох об'єктів нерухомості російським покупцям. У Фінляндії посилили контроль за такими угодами, надавши владі ширші повноваження зупиняти операції з нерухомістю з міркувань нацбезпеки.

Уряд також заблокував дві угоди з нерухомістю в Соткамо, адже вона була продана двічі за участю різних компаній одного власника, а покупець не надав необхідну інформацію владі, йдеться в повідомленні.

Раніше суд фінської провінції Північна Карелія засудив до умовного позбавлення волі чоловіка, який у жовтні 2022 року намагався провезти через пункт пропуску на кордоні з Росією Ніірала підсанкційні товари.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міністерство закордонних справ Фінляндії отримало понад 500 запитів на винятки з санкцій проти Росії, з яких 200 були схвалені.

МЗС Фінляндії запустило відкритий для всіх онлайн-курс про міжнародні санкції, в тому числі проти Росії, щоб підвищити знання фінів про цей інструмент.