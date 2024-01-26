Bloomberg: ЄС готується, що угоду про транзит газу РФ через Україну не буде продовжено

Європейський Союз готується до того, що угоду про транзит російського газу через Україну, термін дії якої закінчується наприкінці року, не буде продовжено.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з обговореннями, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Єврокомісія аргументує це тим, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, такі як Австрія і Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання у разі припинення поставок.

Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди, включаючи моделювання потужностей інших трубопроводів, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.

За словами співрозмовників, Єврокомісія обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Один із співрозмовників визнав, що для країн і компаній, які мають контракти на період після 2024 року, все ще можуть існувати способи забезпечити постачання газу через Україну.

Один із способів полягає в тому, що Росія постачатиме газ до українського кордону, а потім суб'єкт ЄС укладатиме угоду з українським оператором газотранспортної системи для транспортування газу до Австрії, Словаччини або Чехії.

Цього тижня Україна заперечила, що готова переглянути транзитну угоду з Росією після того, як Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, заявив про таку можливість.

Навіть без нової угоди існує ймовірність того, що "Газпром" збереже постачання для бажаючих покупців з ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні. Це опція, якою російська компанія може скористатися через аукціони потужностей.

Не вдаючись до санкцій проти газу з РФ, після російського вторгнення ЄС чітко дав зрозуміти, що Євросоюз повинен прагнути зменшити свою газову залежність від Москви. Росія є другим найбільшим постачальником скрапленого природного газу в регіон після США.

Україна все ще залишається ключовим маршрутом транспортування газу, навіть попри те, що з травня 2022 року фактичні потоки транзитного трубопроводу становлять менше 40% від законтрактованих обсягів.

Як повідомлялося, поставки природного газу в Європу російським енергетичним гігантом "Газпром" у 2023 році скоротилися на 55,6% у порівнянні з роком раніше.