У Литві повітряна куля впала на будинки, постраждали 7 людей

У Литві неподалік від Клайпеди повітряна куля втратила керування і впала на будинки, постраждали семеро людей.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері у неділю у Шилутському районі, що південніше Клайпеди неподалік кордону з Калінінградською областю.

Близько 20:30 повітряна куля з сімома людьми втратила керування і почала знижуватися над селом, зачіпаючи будинки та обриваючи лінії електропередач, доки врешті застрягла в деревах.

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Припускають, що причиною могла стати несподівана зміна вітру.

LRT

Пасажирів та пілота, загалом 7 людей віком від 15 до 61 року, госпіталізували з травмами різної тяжкості, двоє з них у реанімації.

Керувала кулею 38-річна жінка, у спільноті її називають досвідченим і професійним пілотом, багаторазовою учасницею різних змагань.

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