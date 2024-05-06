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У Литві повітряна куля впала на будинки, постраждали 7 людей

Новини — Понеділок, 6 травня 2024, 12:53 — Марія Ємець

У Литві неподалік від Клайпеди повітряна куля втратила керування і впала на будинки, постраждали семеро людей. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері у неділю у Шилутському районі, що південніше Клайпеди неподалік кордону з Калінінградською областю. 

Близько 20:30 повітряна куля з сімома людьми втратила керування і почала знижуватися над селом, зачіпаючи будинки та обриваючи лінії електропередач, доки врешті застрягла в деревах.

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Припускають, що причиною могла стати несподівана зміна вітру. 

 
LRT

Пасажирів та пілота, загалом 7 людей віком від 15 до 61 року, госпіталізували з травмами різної тяжкості, двоє з них у реанімації. 

Керувала кулею 38-річна жінка, у спільноті її називають досвідченим і професійним пілотом, багаторазовою учасницею різних змагань. 

В італійських Альпах у неділю загинула туристка, що зірвалася з тролею. 

У Польщі минулого тижня планер застряг у деревах за лічені метри від будинка у приватному секторі.

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