Розвідка Британії розповіла, скільки кадировців лишилось воювати в Україні

У своєму свіжому огляді російсько-української війни британська розвідка проаналізувала, яку роль нині виконують проросійські чеченці, більш відомі як кадировці, на полі бою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на щоденний огляд британського Міноборони.

За словами МО Британії, імовірно, зараз у проросійських чеченських підрозділах в Україні несуть службу близько 9 тисяч особового складу.

Зазнавши значних втрат на початку повномасштабного вторгнення, проросійські чеченські підрозділи в основному були відведені для проведення операцій з охорони тилу, їх стали висміювати як "TikTok-війська" за публікації нібито "військових успіхів" у соціальних мережах.

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Після того, як у травні 2023 року російська приватна військова компанія "Вагнер" була виведена з передової, чеченські підрозділи повернулися на передову.

Цілком імовірно, що чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу, йдеться в огляді.

Іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російського персоналу. За даними керівництва Чечні, російський Університет спецназу в Гудермесі з 2022 року забезпечив навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців.

Проте, ймовірно, що персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого навчального закладу.

У попередньому огляді британська розвідка спрогнозувала зростання російських втрат у найближчі два місяці.

Перед цим йшлося про те, що через українську атаку на аеродром "Кущевська" РФ була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту.