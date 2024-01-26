У Литві підтвердили, що Китай призупиняє видачу віз її громадянам

Посольство Китаю у Вільнюсі з середи призупинило видачу віз громадянам Литви.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час перебування в Києві, повідомляє LRT.

"Ми були проінформовані про це. Більше ніякої інформації не надходило", – сказав глава МЗС.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства балтійської країни, йому не відомо про причини та тривалість призупинення віз для її громадян.

Востаннє китайське представництво тимчасово призупиняло видачу віз громадянам Литви наприкінці листопада 2021 року.

Тоді в Пекіні заявили, що це було викликано технічними причинами, але це сталося після того, як КНР офіційно знизила рівень дипломатичних відносин з Литвою до рівня тимчасово повірених у справах у відповідь на відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі.

У листопаді 2023 року Ландсбергіс заявив, що литовські та китайські посадовці ведуть переговори про можливу нормалізацію дипломатичних відносин.

Днями уряд Литви заборонив військовим, а також прикордонникам і поліцейським виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю.

Перед цим Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що забороняє литовським професійним військовим подорожувати в недружні країни поза службою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр оборони Арвідас Анушаускас запропонував поправку, згідно з якою литовським професійним військовим планують заборонити виїзд до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви.