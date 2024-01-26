В Литве подтвердили, что Китай приостанавливает выдачу виз ее гражданам

Посольство Китая в Вильнюсе со среды приостановило выдачу виз гражданам Литвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время пребывания в Киеве, сообщает LRT.

"Мы были проинформированы об этом. Больше никакой информации не поступало", – сказал глава МИД.

По словам главы внешнеполитического ведомства балтийской страны, ему не известно о причинах и продолжительности приостановления виз для ее граждан.

Последний раз китайское представительство временно приостанавливало выдачу виз гражданам Литвы в конце ноября 2021 года.

Тогда в Пекине заявили, что это было вызвано техническими причинами, но это произошло после того, как КНР официально снизила уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня временно поверенных в делах в ответ на открытие представительства Тайваня в Вильнюсе.

В ноябре 2023 года Ландсбергис заявил, что литовские и китайские чиновники ведут переговоры о возможной нормализации дипломатических отношений.

На днях правительство Литвы запретило военным, а также пограничникам и полицейским выезжать во внеслужебное время в Россию, Беларусь и Китай.

Перед этим Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающую литовским профессиональным военным путешествовать в недружественные страны вне службы.

Напомним, в конце октября министр обороны Арвидас Анушаускас предложил поправку, согласно которой литовским профессиональным военным планируют запретить выезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.