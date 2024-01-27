В Україні кажуть, що почали технічні переговори з Польщею щодо експортних ліцензій

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що Україна та Польща почали обмін листами на технічному рівні стосовно запровадження механізму експортних ліцензій на українську сільгосппродукцію.

Слова Висоцького в етері телемарафону цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За словами українського урядовця, у питанні експортних ліцензій із Польщею "на технічному рівні обмін листами вже розпочався".

Він нагадав, що Україна вже запровадила механізм ліцензування з Румунією і Болгарією замість ембарго на українську сільгосппродукцієб.

"Тому ми говоримо, що є позитивний досвід. І у діалозі можна буде знаходити спільні позитивні моменти для обох країн (Польщі та України. – Ред.). Це все одно краще, ніж заборона і відсутність діалогу", – вважає Висоцький.

Раніше цього тижня польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський заявив, що за кілька днів Польща розпочне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій.

Ліцензування передбачає, що виробники сільгосппродукції повинні отримати погодження (ліцензію) для експорту своїх товарів в іноземну країну від цієї країни. Механізм має на меті дозволити простежити обсяги експорту й те, хто саме бере в ньому участь.

Україна намагається домовитись про ліцензування експорту з Польщею замість її одностороннього ембарго на сільгосппродукцію, яке пояснювали захистом польських фермерів і нібито збагаченням "українських олігархів".

Нагадаємо, під час візиту до Києва новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.

Водночас прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ обіцяв докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польських фермерів і перевізників, а також висловив очікування, що й Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.