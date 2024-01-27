В Украине говорят, что начали технические переговоры с Польшей по экспортным лицензиям

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина и Польша начали обмен письмами на техническом уровне относительно внедрения механизма экспортных лицензий на украинскую сельхозпродукцию.

Слова Высоцкого в эфире телемарафона цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

По словам украинского чиновника, в вопросе экспортных лицензий с Польшей "технически обмен письмами уже начался".

Он напомнил, что Украина уже ввела механизм лицензирования с Румынией и Болгарией вместо эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

"Поэтому мы говорим, что есть положительный опыт. И в диалоге можно будет находить общие положительные моменты для обеих стран (Польши и Украины. – Ред.). Это все равно лучше, чем запрет и отсутствие диалога", – считает Высоцкий.

Ранее на этой неделе польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил, что через несколько дней Польша начнет технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям.

Лицензирование предусматривает, что производители сельхозпродукции должны получить согласование (лицензию) для экспорта своих товаров в иностранную страну от этой страны. Механизм имеет целью позволить проследить объемы экспорта и то, кто именно в нем участвует.

Украина пытается договориться о лицензировании экспорта с Польшей вместо ее одностороннего эмбарго на сельхозпродукцию, которое Варшава объясняла защитой польских фермеров и якобы обогащением "украинских олигархов".

Напомним, во время визита в Киев новый премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Украина и Польша найдут выгодный для сельхозпроизводителей обеих стран выход.

В то же время премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев обещал приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать интересы польских фермеров и перевозчиков, а также выразил ожидание, что и Польша предпримет шаги по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей.