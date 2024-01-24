Польща анонсувала початок технічних переговорів з Україною щодо експортних ліцензій

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський заявив, що за кілька днів Польща розпочне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій.

Секерського цитує Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Глава Міністерства сільського господарства заявив, що сертифікати, створені за зразком тих, які Румунія та Болгарія погодили з Україною, обмежать надмірний приплив товарів до Польщі та допоможуть припинити торгову суперечку між Варшавою та Києвом.

"Наші експерти з Міністерства сільського господарства спілкуватимуться з фахівцями Мінагрополітики України і обговорюватимуть продукт за продуктом. Будуть ліцензії, в яких будуть вказані обсяги експорту, а також в цих ліцензіях буде запис про одержувача, куди йде товар.

Ми хочемо це трохи формалізувати, але це також впорядкувало б торговельні потоки", – сказав міністр сільського господарства.

Секерський уточнив, що початок переговорів поки що не означає скасування ембарго і наразі воно залишатиметься в силі.

"Поки ми не домовимося про двосторонні правила щодо потоку товарів, ембарго не буде знято. Лише тоді, коли ми домовимось, і домовимося про певні речі, ми будемо говорити про зняття ембарго", – сказав очільник польського міністерства.

Нагадаємо, під час візиту до Києва новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.

Водночас прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ обіцяв докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польських фермерів і перевізників, а також висловив очікування, що й Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.