Норвезька авіакомпанія вперше за 14 років скасовує усі рейси на півночі через сильний вітер

Норвезька авіакомпанія Widerøe, що виконує рейси в країні та регіоні, вперше за 14 років до кінця дня скасувала усі рейси на півночі через загрозливо сильний вітер.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Авіакомпанія оголосила про скасування усіх рейсів північніше Тронгейма до кінця доби. У пресслужбі пояснили, що в окремих аеропортах сила вітру вже сягає 33-36 метрів за секунду і безпечно злітати та приземлятися за таких умов неможливо, а на висоті є загроза дуже значної турбулентності.

Найгірші шквали очікуються у період з 12 до 15 години за місцевим часом. Компанія також вирішила заховати в ангари максимально можливу кількість літаків, а ті, для яких немає місця у приміщенні, додатково фіксують тросами.

Фото: Widerøe

Скасовано понад сотню рейсів, що вплине на плани тисяч пасажирів.

Це перший подібний випадок для Widerøe з 2010 року, коли причиною масштабних скасувань рейсів стало виверження ісландського вулкана Ейяф'ятлайокютль.

Насуваючий шторм вже залишив без світла близько тисячі домогосподарств і призвів до скасування низки поромів.

Минулого тижня негода призвела до скасування понад сотні рейсів також на заході Європи.

Один з рейсів, який все ж спробував летіти з Манчестера до Дубліна, не зміг приземлитися та змушений був перечікувати негоду на летовищі під Парижем.

