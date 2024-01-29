Норвежская авиакомпания впервые за 14 лет отменяет все рейсы на севере из-за сильного ветра

Норвежская авиакомпания Widerøe, выполняющая рейсы в стране и регионе, впервые за 14 лет до конца дня отменила все рейсы на севере Норвегии из-за угрожающе сильного ветра.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Авиакомпания объявила об отмене всех рейсов севернее Тронгейма до конца суток. В пресс-службе объяснили, что в отдельных аэропортах сила ветра уже достигает 33-36 метров в секунду и безопасно взлетать и приземляться при таких условиях невозможно, а на высоте есть угроза очень значительной турбулентности.

Худшие шквалы ожидаются в период с 12 до 15 часов по местному времени. Компания также решила спрятать в ангары максимально возможное количество самолетов, а те, для которых нет места в помещении, дополнительно фиксируют тросами.

Фото: Widerøe

Отменено более сотни рейсов, что повлияет на планы тысяч пассажиров.

Это первый подобный случай для Widerøe с 2010 года, когда причиной масштабных отмен рейсов стало извержение исландского вулкана Эйяфьятлайокютль.

Шторм уже оставил без света около тысячи домохозяйств и привел к отмене ряда паромов.

На прошлой неделе непогода привела к отмене более сотни рейсов также на западе Европы.

Один из рейсов, который все же попытался лететь из Манчестера в Дублин, не смог приземлиться и вынужден был пережидать непогоду на аэродроме под Парижем.