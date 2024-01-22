Рейсу Ryanair з Англії до Ірландії через шторм довелось приземлитися під Парижем

Через надзвичайно сильні пориви вітру рейс лоукостера Ryanair з Манчестера до Дубліна змушений був радикально відхилитися від маршруту і приземлитись під Парижем.

Про це повідомляють низка британських онлайн-порталів та профільний сайт Airlive, пише "Європейська правда".

Спершу відправлення рейсу FR555 з Манчестера до Дубліна у неділю 21 січня затрималось на півтори години, врешті він вилетів о 15:00.

За сорок хвилин диспетчери повідомили екіпажу, що з приземленням доведеться зачекати через надзвичайно сильний штормовий вітер. У таку ж ситуацію потрапили багато інших літаків, які прямували до столиці Ірландії.

Покружлявши ще пів години в режимі очікування, екіпаж спробував зайти на посадку о 16:18, але без успіху.

У цій ситуації не залишилося вибору, крім як розвертати літак назад, проте на цей час шторм дістався і до Манчестера і вирушати туди було ненадійно. Інші британські аеропорти мали таку ж проблему або не мали вільних слотів, щоб посадити ще один літак позапланово.

У підсумку рейс вирушив аж в аеропорт Бове, що на північ від Парижа, та зміг вилетіти звідти о 23:30.

Нагадаємо, з другої половини дня у неділю Британські острови накрив сильний шторм, через нього завчасно скасовувати рейси почав також аеропорт Амстердаму.

Навесні 2023 року схожий випадок був у Франції: рейс з Парижа до Ніцци полетів в інше місто після того, як двічі не зміг сісти.