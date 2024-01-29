Сийярто перед переговорами в Ужгороде почтил павших украинских защитников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед переговорами в Ужгороде вместе с украинскими коллегами почтил павших защитников Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Петер Сийярто отправился к памятнику павшим украинским военным вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Before the negotiations, Minister @DmytroKuleba, Head of the Office of the President @AndriyYermak & the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Péter Szijjártó paid tribute to 🇺🇦 soldiers who sacrificed their lives for the sovereignty & territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/ExunJjjEfW January 29, 2024

Обновлено: В ОПУ позже сообщили, что Сийярто с представителями Украины также посетили могилы военнослужащих ВСУ венгерской национальности, погибших в войне с российским агрессором, и осмотрели захоронение военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Роберта Мадьяра, который отдал жизнь за Украину в боях на Запорожском направлении.

Как сообщалось, визит Сийярто начался со встречи с главой Закарпатской ОГА на венгерско-украинской границе.

После этого он отправился на переговоры в Ужгород.

Встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

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