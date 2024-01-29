Сийярто перед переговорами в Ужгороде почтил павших украинских защитников
Понедельник, 29 января 2024, 13:54
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед переговорами в Ужгороде вместе с украинскими коллегами почтил павших защитников Украины.
Об этом сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".
Петер Сийярто отправился к памятнику павшим украинским военным вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Before the negotiations, Minister @DmytroKuleba, Head of the Office of the President @AndriyYermak & the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Péter Szijjártó paid tribute to 🇺🇦 soldiers who sacrificed their lives for the sovereignty & territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/ExunJjjEfW— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 29, 2024
Обновлено: В ОПУ позже сообщили, что Сийярто с представителями Украины также посетили могилы военнослужащих ВСУ венгерской национальности, погибших в войне с российским агрессором, и осмотрели захоронение военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Роберта Мадьяра, который отдал жизнь за Украину в боях на Запорожском направлении.
Как сообщалось, визит Сийярто начался со встречи с главой Закарпатской ОГА на венгерско-украинской границе.
После этого он отправился на переговоры в Ужгород.
Встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.
Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.
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