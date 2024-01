Сийярто перед переговорами в Ужгороде почтил павших украинских защитников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед переговорами в Ужгороде вместе с украинскими коллегами почтил павших защитников Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Петер Сийярто отправился к памятнику павшим украинским военным вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Before the negotiations, Minister @DmytroKuleba, Head of the Office of the President @AndriyYermak & the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Péter Szijjártó paid tribute to 🇺🇦 soldiers who sacrificed their lives for the sovereignty & territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/ExunJjjEfW