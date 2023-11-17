ЄС домовився не експортувати відходи у бідніші країни, які не можуть їх переробити

Європарламентарі та держави-члени Європейського Союзу домовились про перегляд правил транспортування відходів та припинення експорту певних видів відходів до третіх країн, які не можуть їх належним чином переробити.

Про це повідомив у п'ятницю Європарламент, пише "Європейська правда".

"Експорт певних безпечних відходів і сумішей безпечних відходів… буде дозволений лише до тих країн, що не є членами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які погоджуються і відповідають критеріям поводження з такими відходами в екологічно безпечний спосіб", – заявив Європарламент.

Там також додали, що до уваги братимуть дотримання прав міжнародних працівників.

"ЄС нарешті візьме на себе відповідальність за свої пластикові відходи, заборонивши їх експорт до країн, що не є членами ОЕСР", – йдеться у заяві данської депутатки Пернілле Вайс.

Країни ЄС повинні припинити відправку пластикових відходів до бідніших країн протягом двох з половиною років після набуття чинності закону, заявили в парламенті.

Правила експорту пластикових відходів до країн, що входять до ОЕСР, також будуть посилені.

У попередні роки близько половини експорту відходів з ЄС йшло до країн, що не входять до ОЕСР, де правила поводження з відходами були слабшими, ніж в ЄС, що фактично призводило до переправлення забруднення з ЄС за кордон.

У 2021 році Європейська комісія запропонувала переглянути правила ЄС щодо перевезень відходів, щоб ускладнити країнам-членам можливість вивозити сміття в бідніші країни.

Нагадаємо, що у липні уряд Польщі подав скаргу до Європейської комісії проти Німеччини за незаконно ввезені до країни відходи.