ЄС домовився не експортувати відходи у бідніші країни, які не можуть їх переробити
Європарламентарі та держави-члени Європейського Союзу домовились про перегляд правил транспортування відходів та припинення експорту певних видів відходів до третіх країн, які не можуть їх належним чином переробити.
Про це повідомив у п'ятницю Європарламент, пише "Європейська правда".
"Експорт певних безпечних відходів і сумішей безпечних відходів… буде дозволений лише до тих країн, що не є членами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які погоджуються і відповідають критеріям поводження з такими відходами в екологічно безпечний спосіб", – заявив Європарламент.
Там також додали, що до уваги братимуть дотримання прав міжнародних працівників.
"ЄС нарешті візьме на себе відповідальність за свої пластикові відходи, заборонивши їх експорт до країн, що не є членами ОЕСР", – йдеться у заяві данської депутатки Пернілле Вайс.
Країни ЄС повинні припинити відправку пластикових відходів до бідніших країн протягом двох з половиною років після набуття чинності закону, заявили в парламенті.
Правила експорту пластикових відходів до країн, що входять до ОЕСР, також будуть посилені.
У попередні роки близько половини експорту відходів з ЄС йшло до країн, що не входять до ОЕСР, де правила поводження з відходами були слабшими, ніж в ЄС, що фактично призводило до переправлення забруднення з ЄС за кордон.
У 2021 році Європейська комісія запропонувала переглянути правила ЄС щодо перевезень відходів, щоб ускладнити країнам-членам можливість вивозити сміття в бідніші країни.
Нагадаємо, що у липні уряд Польщі подав скаргу до Європейської комісії проти Німеччини за незаконно ввезені до країни відходи.