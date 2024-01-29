Правительство Финляндии хочет запретить сбрасывать снег в море

Финское правительство в апреле планирует подготовить законодательное предложение о запрете сброса в море снега, поскольку с ним в воду попадает мусор, который вредит окружающей среде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Yle.

О запрете сброса снега в море заговорило новое правительство Финляндии, объясняя это повышенным уровнем внимания к состоянию водных объектов.

Как пояснила Yle эксперт Министерства окружающей среды Финляндии Хенна Ринне, со снегом в море попадает много песка, щебня и мусора, например окурков. Кроме того, в снегу есть также много микромусора, например от автомобильных шин.

"Мусор имеет разнообразное влияние на морских животных. Животные могут запутаться в более крупном мусоре, а микрочастицы могут попасть в пищеварительный тракт животных и, таким образом, в пищевую цепь", – говорит Ринне.

К тому же снег в городах также может содержать различные тяжелые металлы, токсичные вещества, которые используют для посыпки дорог. Даже небольшие концентрации таких веществ могут иметь локальное влияние на морскую жизнь, говорит представитель правительства Финляндии.

"Поправка является достаточно радикальной мерой, но, с другой стороны, она обеспечит прекращение сброса снега в море", – добавляет она.

В то же время исследование по заказу того же Министерства окружающей среды Финляндии за 2020 год показало, что сброс снега практикуют власти лишь нескольких городов страны, в частности столицы Хельсинки. В некоторых населенных пунктах его вывозят на специальные свалки, где он под слоем песка может храниться даже летом.

Напомним, в прошлом году в ЕС договорились о пересмотре правил транспортировки отходов и прекращении экспорта определенных видов отходов в третьи страны, которые не могут их должным образом переработать.