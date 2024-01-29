Найвищий суд Албанії схвалив угоду з Італією про створення центрів утримування мігрантів

Конституційний суд Албанії 29 січня оголосив, що схвалює албансько-італійську угоду про створення центрів тимчасового тримання мігрантів, яку намагалась оскаржити опозиція.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на албанську службу Euronews.

Судді вирішили, що, всупереч твердженням опозиційних депутатів, суверенітет Албанії не порушується наданням Італії землі, на якій будуть побудовані центри для тимчасового тримання нелегальних іммігрантів.

"Протокол про міграцію не встановлює територіальних кордонів і не змінює територіальної цілісності Республіки Албанія, тому він не є угодою, яка має відношення до території у фізичному аспекті", – йдеться, серед іншого, в рішенні.

За даними Euronews, позитивний висновок щодо міграційної угоди Албанії з Італією підтримала мінімальна більшість у п’ять суддів Конституційного суду.

Рішення означає, що угода тепер може бути схвалена в албанському парламенті, позаяк на час розгляду позову суд Албанії призупинив її ратифікацію. В Італії угоду вже встигла затвердити нижня палата парламенту.

Нагадаємо, відповідно до укладеної в листопаді 2023 року угоди, Албанія надасть притулок до 36 тисячам мігрантів на рік у двох центрах, в той час як Італія прискорить розгляд їхніх прохань про притулок.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що угода не порушує законодавство Європейського Союзу. Але правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.