Высший суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов

Конституционный суд Албании 29 января объявил, что одобряет албанско-итальянское соглашение о создании центров временного содержания мигрантов, которое пыталась обжаловать оппозиция.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на албанскую службу Euronews.

Судьи решили, что, вопреки утверждению оппозиционных депутатов, суверенитет Албании не нарушается предоставлением Италии земли, на которой будут построены центры для временного содержания нелегальных иммигрантов.

"Протокол о миграции не устанавливает территориальных границ и не изменяет территориальной целостности Республики Албания, поэтому он не является соглашением, которое имеет отношение к территории в физическом аспекте", – говорится, среди прочего, в решении.

По данным Euronews, положительное заключение по миграционному соглашению Албании с Италией поддержало минимальное большинство в пять судей Конституционного суда.

Решение означает, что соглашение теперь может быть одобрено в албанском парламенте, так как на время рассмотрения иска суд Албании приостановил его ратификацию. В Италии соглашение уже успела утвердить нижняя палата парламента.

Напомним, согласно заключенному в ноябре 2023 года соглашению, Албания предоставит убежище до 36 тысячам мигрантов в год в двух центрах, в то время как Италия ускорит рассмотрение их просьб об убежище.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что соглашение не нарушает законодательство Европейского Союза. Но правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.