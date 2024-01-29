В Італії винесли остаточний вирок офіцеру, який хотів передати РФ секретні документи НАТО

Військовий трибунал Рима в апеляції 29 січня присудив 29 років і два місяці ув’язнення офіцеру військово-морських сил Італії Вальтеру Бйоту, затриманому у 2021 році під час спроби передати Росії секретні документи НАТО.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Апеляція дещо пом’якшила вирок суду першої інстанції, який у березні 2023 року присудив офіцеру ВМС 30 років позбавлення волі. Обвинувачення вимагало для Бйота довічного ув’язнення.

В окремій справі, яку розглядав цивільний кримінальний суд, італійському військовому раніше цього місяця присудили 20 років позбавлення волі. Бйота звинувачують у шпигунстві, розголошенні інформації, яка повинна була залишатися таємницею в інтересах національної безпеки, і хабарництві.

Співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму ще наприкінці березня 2021 року.

У матеріалах справи вказано, що Бйот хотів передати російському офіцеру щонайменше 106 документів НАТО, дев'ять із яких класифіковані як "дуже секретні".

Російського військового видворили з Італії, оскільки він мав дипломатичний статус. Італійським військовим виявився офіцер флоту Вальтер Бйот. ЗМІ припускали, що він зважився на злочин, бо один із його дітей має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує постійного і дорогого догляду.

Більше подробиць про справу читайте в архівному матеріалі "Європейської правди".