В Италии вынесли окончательный приговор офицеру, который хотел передать РФ секретные документы НАТО

Военный трибунал Рима в апелляции 29 января приговорил к 29 годам и двум месяцам заключения офицера военно-морских сил Италии Вальтера Бьота, задержанного в 2021 году при попытке передать России секретные документы НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Апелляция несколько смягчила приговор суда первой инстанции, который в марте 2023 года приговорил офицера ВМС 30 лет лишения свободы. Обвинение требовало для Бйота пожизненного заключения.

В отдельном деле, которое рассматривал гражданский уголовный суд, итальянскому военному ранее в этом месяце присудили 20 лет лишения свободы. Бйота обвиняют в шпионаже, разглашении информации, которая должна была оставаться тайной в интересах национальной безопасности, и взяточничестве.

Сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму еще в конце марта 2021 года.

В материалах дела указано, что Бйот хотел передать российскому офицеру не менее 106 документов НАТО, девять из которых классифицированы как "очень секретные".

Российского военного выдворили из Италии, поскольку он имел дипломатический статус. Итальянским военным оказался офицер флота Вальтер Бйот. СМИ предполагали, что он решился на преступление, потому что один из его детей имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном и дорогостоящем уходе.

Больше подробностей о деле читайте в архивном материале "Европейской правды".