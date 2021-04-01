Служив у генштабі і має хвору дитину: ЗМІ розповіли про італійця, який шпигував для РФ

Італійський військовослужбовець, заарештований за звинуваченням у передачі секретної інформації Росії, служив в генштабі Збройних сил Італії в Римі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Corriere della Sera.

За даними видання, спецслужби заарештували 56-річного капітана фрегата (аналог капітана другого рангу, - ред.) Вальтера Біоте. Він був співробітником Третього департаменту Генштабу - відділу військової політики і планування.

Вальтер Біоте

Він починав як унтер-офіцер ВМС Італії, потім став офіцером, відповідальним за повітряні операції, від радіолокаційного контролю до наведення винищувачів-перехоплювачів. Багато років служив на есмінцях, потім на авіаносці "Гарібальді". Після цього перейшов на службу в Генштаб.

"Ми годинами запитуємо себе: чи можливо це? Це якби вам сказали, що людина, якій ви довіряєте, зробила величезну крадіжку. Тому що для нас Волтер був другом, в якому немає ніяких сумнівів", - розповів один з колег Біоте.

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Біоте одружений і у нього четверо дітей. Один з них має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує постійного і дорогого догляду. Можливо, це стало причиною, з якої офіцер вирішив продавати інформацію.

"Росіяни, мабуть, дуже добре попрацювали над його слабкістю, над особистими проблемами Волтера", - сказала офіцер, який його добре знає. Він підтвердив, що багатьом було відомо, що Біоте мав фінансові труднощі.

Нагадаємо, співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців в рамках розслідування справи про шпигунство.

Арешти були проведені відразу після таємної зустрічі двох військовослужбовців. Обох заарештували на місці злочину після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

Російського військового видворять з Італії, оскільки він має дипломатичний статус.