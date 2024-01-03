Ексгенерал СБУ Наумов вийшов з в'язниці у Сербії

Засуджений у Сербії до року ув'язнення за відмивання грошей ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов на волю.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію ВВС підтвердили у Високому суді міста Ніш.

Повідомляють, що колишній посадовець СБУ вийшов з сербської в'язниці на початку грудня, однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати країну.

"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", – повідомили в суді Сербській службі ВВС.

Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

"Варто зазначити, що застосування такого заходу (заборона на виїзд з Сербії – Ред.) зайве, особливо враховуючи, що він вже відбув повний термін покарання", – сказав ВВС адвокат Наумова Олександр Овчинников.

Окрім того, за його словами, в рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю Наумова, а сам він заявляв про небезпеки, пов'язані з перебуванням у Сербії.

"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", – сказав адвокат.

Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року.

На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення і розгляд триває.

Наумова затримали 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити із Сербії до Північної Македонії в транспортному засобі, в якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів і два діаманти.

У липні 2022 року суд у Сербії відхилив запит про екстрадицію Наумова в Україну.

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку повномасштабної війни.

Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді.

Президент Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".

У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.