Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии

Осужденный в Сербии к году заключения за отмывание денег экс-генерал СБУ Андрей Наумов вышел на свободу.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию BBC подтвердили в Высоком суде города Ниш.

Сообщается, что бывший служащий СБУ вышел из сербской тюрьмы в начале декабря, однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать страну.

"Ему пока не разрешено покидать страну и место пребывания, пока не завершится процесс апелляции", – сообщили в суде Сербской службе BBC.

Адвокаты Наумова подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии, аргументируя угрозой для жизни клиента, однако суд ее не удовлетворил.

"Стоит отметить, что применение такой меры (запрет на выезд из Сербии. – Ред.) излишне, особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", – сказал BBC адвокат Наумова Александр Овчинников.

Кроме того, по его словам, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни Наумова, а сам он заявлял об опасностях, связанных с пребыванием в Сербии.

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для дальнейшего обжалования в международных инстанциях", – сказал адвокат.

Решение по делу Наумова об отмывании средств сербский суд огласил в сентябре 2023 года.

К тому времени он практически уже отбыл годичный срок заключения. Впоследствии и защита, и обвинение подали апелляционные жалобы на это решение и рассмотрение продолжается.

Наумова задержали 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два бриллианта.

В июле 2022 года суд в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Наумова в Украину.

Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул Украину буквально за несколько часов до начала полномасштабной войны.

Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене.

Президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".

В октябре 2020 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.