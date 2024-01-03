На півдні Ісландії, де може поновитися виверження вулкана, стався значний землетрус

На півострові Рейк’янес на півдні Ісландії, де може відновитися виверження вулкана, вранці 3 січня стався значний землетрус.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Землетрус стався близько 11 години ранку за місцевим часом і був відчутний також у столиці Рейк’явіку. Після основного землетрусу було кілька слабших афтершоків.

За попередніми оцінками Ісландського метеорологічного агентства, магнітуда складала 4,5.

Це найсильніші підземні поштовхи з того часу, коли на півострові Рейк’янес почалося останнє виверження вулкана, яке тривало кілька днів у тиждень перед Різдвом.

Втім, науковці схильні вважати, що даний землетрус не пов’язаний з виверженням і триваючим процесом накопичення магми у цій зоні.

Нагадаємо, виверження вулкана на півострові Рейк’янес тривало 18-22 грудня і було інтенсивнішим, ніж попередні виверження у цій частині Ісландії.

Були побоювання, що потік лави піде у напрямку міста, тому Гріндавік намагалися завчасно захистити за допомогою мурів. Місцевих мешканців кілька разів евакуйовували – на етапах очікування виверження і тоді, коли воно врешті почалося.

У тижні, що передували виверженню, цей район потерпав від значних підземних поштовхів, внаслідок чого на дорогах з’явилися глибокі тріщини і постраждали домівки багатьох мешканців Гріндавіка.

Зараз науковці бачать ознаки наближення нового виверження у тому ж місці.