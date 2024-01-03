На юге Исландии, где может возобновиться извержение вулкана, произошло значительное землетрясение

На полуострове Рейкьянес на юге Исландии, где может возобновиться извержение вулкана, утром 3 января произошло значительное землетрясение.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Землетрясение произошло около 11 часов утра по местному времени и было ощутимо также в столице Рейкьявике. После основного землетрясения было несколько более слабых афтершоков.

По предварительным оценкам Исландского метеорологического агентства, магнитуда составляла 4,5.

Это самые сильные подземные толчки с тех пор, когда на полуострове Рейкьянес началось последнее извержение вулкана, которое длилось несколько дней в неделю перед Рождеством.

Впрочем, ученые склонны считать, что данное землетрясение не связано с извержением и продолжающимся процессом накопления магмы в этой зоне.

Напомним, извержение вулкана на полуострове Рейкьянес продолжалось 18-22 декабря и было более интенсивным, чем предыдущие извержения в этой части Исландии.

Были опасения, что поток лавы пойдет в направлении города, поэтому Гриндавик пытались заблаговременно защитить с помощью стен. Местных жителей несколько раз эвакуировали – на этапах ожидания извержения и тогда, когда оно наконец началось.

В недели, предшествовавшие извержению, этот район страдал от значительных подземных толчков, в результате чего на дорогах появились глубокие трещины и пострадали дома многих жителей Гриндавика.

Сейчас ученые видят признаки приближения нового извержения в том же месте.