Що сталося на кордоні США і чому це загрожує підтримці України

Американське місто Ігл-Пасс — населений пункт у республіканському штаті Техас прямісінько на кордоні з Мексикою — стало епіцентром прямого конфлікту влади Техасу й федерального уряду.

Причина конфлікту, як підказує географія, — міграція. А точніше, повноваження її регулювати.

Про проблему, яка завдяки республіканцям стала вкрай політизованою і яка впливає на дискусії щодо додаткового фінансування для України, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Техас збільшує проблеми для України: як конфлікт навколо кордону створив чутки про "розпад США".

Історія починається у 2021 році, коли губернатор Техасу Грег Ебботт оголошує операцію "Самотня зірка" (Lone Star) по боротьбі з нелегальною міграцією.

Суть операції: відправити на кордон бійців Нацгвардії та місцевого Департаменту нацбезпеки (аналог МВС), встановити загородження на кордоні та створити окрему систему органів влади, які б вирішували питання депортації мігрантів.

Позаяк боротьба з нелегальною міграцією — це прерогатива федерального уряду, в Техасі вирішили обійти це обмеження, затримуючи мігрантів за звинуваченнями в менш тяжких злочинах, як-от проникнення на приватну територію.

Ініціатива Ебботта не є чимось новим для Техасу. Його попередник, республіканець Нік Перрі не раз оголошував подібні операції для захисту від міграції, до того ж подаючи їх під аналогічним "соусом" нездатності федерального уряду гарантувати безпеку кордону.

Що відрізняє "Самотню зірку" — то це масштаб.

По-перше, на її реалізацію направляють не мільйони, а мільярди доларів. По-друге, губернатор, на відміну від попередника, зрештою пішов на прямий конфлікт із федеральною владою, дозволивши органам безпеки штату самостійно арештовувати й депортувати мігрантів за сам факт нелегальної міграції.

Нинішній конфлікт між Техасом і Білим домом стосується цілком конкретного порушення штатом федерального законодавства.

У межах операції "Самотня зірка" силовики Техасу розгорнули колючий дріт на кордоні. Проблема полягає в тому, що ці загорожі перешкоджають не лише мігрантам, а й прикордонникам, які за законом зобов’язані затримувати нелегалів (і, за необхідності, надавати їм невідкладну допомогу).

Позаяк техаські правоохоронці відмовлялися пропускати федеральних прикордонників до кордону, останні неодноразово були змушені різати дріт.

Врешті, адміністрація Байдена виграла справу у Верховному суді США проти влади Техасу, вимагаючи дозволити прикордонникам зрізати дріт в Ігл-Пассі для виконання своїх повноважень. Проте, губернатор Техасу опублікував гнівну й розпливчасту заяву, з якої випливає, що він не збирається коритися: "Федеральний уряд порушив угоду між Сполученими Штатами й штатами".

Його підтримали губернатори інших 25 республіканських штатів.

Після цього з’явився міф про "громадянську війну у США" та "відділення Техасу". Якщо коротко, то жодного правового механізму виходу штатів зі складу США не існує.

Тим не менш, конфлікт між Техасом і Білим домом загострився саме тоді, коли набирає обертів президентська кампанія у США — і якраз тоді, коли в Конгресі стали частіше звучати оптимістичніші сигнали щодо угоди про міграційну реформу, від якої залежить і додаткове фінансування для України.

Навіть досить проукраїнський лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл у своїй позиції орієнтується не на деклароване публічно бажання допомогти України, а на позицію популярного Трампа, без підтримки якого йому буде важко переобратися. Самому Трампу вигідно спекулювати на міграції.

Це, звісно, не означає, що допомога Україні в Конгресі США не може бути проголосована.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка Техас збільшує проблеми для України: як конфлікт навколо кордону створив чутки про "розпад США".