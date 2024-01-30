Что произошло на границе США и почему это угрожает поддержке Украины

Американский город Игл-Пасс – населенный пункт в республиканском штате Техас прямо на границе с Мексикой – стал эпицентром прямого конфликта властей Техаса и федерального правительства.

Причина конфликта, как подсказывает география, – миграция. А точнее, полномочия ее регулировать.

О проблеме, которая благодаря республиканцам стала крайне политизированной и которая влияет на дискуссии о дополнительном финансировании для Украины, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Техас увеличивает проблемы для Украины: как конфликт вокруг границы создал слухи о "распаде США".

История начинается в 2021 году, когда губернатор Техаса Грег Эбботт объявляет операцию "Одинокая звезда" (Lone Star) по борьбе с нелегальной миграцией.

Суть операции: отправить на границу бойцов Нацгвардии и местного Департамента нацбезопасности (аналог МВД), установить заграждения на границе и создать отдельную систему органов власти, которые бы решали вопросы депортации мигрантов.

Поскольку борьба с нелегальной миграцией – это прерогатива федерального правительства, в Техасе решили обойти это ограничение, задерживая мигрантов по обвинению в менее тяжких преступлениях, таких как проникновение на частную территорию.

Инициатива Эбботта не является чем-то новым для Техаса. Его предшественник, республиканец Ник Перри не раз объявлял подобные операции для защиты от миграции, к тому же подавал их под аналогичным "соусом" неспособности федерального правительства гарантировать безопасность границы.

Что отличает "Одинокую звезду" – так это масштаб.

Во-первых, на ее реализацию направляют не миллионы, а миллиарды долларов. Во-вторых, губернатор, в отличие от предшественника, в конце концов пошел на прямой конфликт с федеральными властями, позволив органам безопасности штата самостоятельно арестовывать и депортировать мигрантов за сам факт нелегальной миграции.

Нынешний конфликт между Техасом и Белым домом касается вполне конкретного нарушения штатом федерального законодательства.

В рамках операции "Одинокая звезда" силовики Техаса развернули колючую проволоку на границе. Проблема заключается в том, что эти заграждения препятствуют не только мигрантам, но и пограничникам, которые по закону обязаны задерживать нелегалов (и, при необходимости, оказывать им неотложную помощь).

Поскольку техасские правоохранители отказывались пропускать федеральных пограничников к границе, последние неоднократно были вынуждены резать проволоку.

В итоге, администрация Байдена выиграла дело в Верховном суде США против властей Техаса, требуя разрешить пограничникам срезать проволоку в Игл-Пасси для выполнения своих полномочий. Тем не менее, губернатор Техаса опубликовал гневное и расплывчатое заявление, из которого следует, что он не собирается повиноваться: "Федеральное правительство нарушило соглашение между Соединенными Штатами и штатами".

Его поддержали губернаторы других 25 республиканских штатов.

После этого появился миф о "гражданской войне в США" и "отделении Техаса". Если коротко, то никакого правового механизма выхода штатов из состава США не существует.

Тем не менее, конфликт между Техасом и Белым домом обострился именно тогда, когда набирает обороты президентская кампания в США – и как раз тогда, когда в Конгрессе стали чаще звучать оптимистичные сигналы относительно соглашения о миграционной реформе, от которой зависит и дополнительное финансирование для Украины.

Даже достаточно проукраинский лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в своей позиции ориентируется не на декларируемое публично желание помочь Украине, а на позицию популярного Трампа, без поддержки которого ему будет трудно переизбраться. Самому Трампу выгодно спекулировать на миграции.

Это, конечно, не означает, что помощь Украине в Конгрессе США не может быть проголосована.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Техас увеличивает проблемы для Украины: как конфликт вокруг границы создал слухи о "распаде США".