Вступ Швеції у НАТО: Канада скасувала заборону на військовий експорт до Туреччини

Канада оголосила, що більше не заборонятиме експорт певних видів озброєнь до Туреччини після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AFP.

Дозволи на військові товари та певні види озброєнь, призначені для Туреччини, тепер будуть переглядатися в кожному конкретному випадку, йдеться в повідомленні канадського уряду для експортерів.

Як зазначають в уряді, політика відмови в експорті для Анкари "більше не діє".

Тепер Оттава вимагатиме від турецьких імпортерів надання гарантій щодо використання зброї, а також урядової заяви, яка "чітко вказує на те, чи будуть ці товари реекспортуватися або передаватися до країни, яка не є членом НАТО".

Крім того, у повідомленні йдеться, що Канада має широкі повноваження призупиняти або скасовувати дозволи.

Водночас Вірменський національний комітет Канади у своїй заяві засудив цей крок Оттави, заявивши, що він ставить під загрозу відданість Канади правам людини, міжнародній безпеці та правосуддю.

Нагадаємо, 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Канада і Туреччина досягли угоди про відновлення канадського експорту деталей для безпілотників в обмін на більшу прозорість щодо їх використання, і угода набуде чинності після того, як Анкара завершить ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Канада призупинила продаж технологій безпілотників Туреччині після того, як дійшла висновку, що її оптичне обладнання, встановлене на турецьких безпілотниках, використовувалося Азербайджаном під час бойових дій в Нагірному Карабасі.