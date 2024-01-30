Комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо вилучення заморожених активів РФ 

Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених на Заході російських активів та їхнє спрямування на відбудову України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі ПАРЄ.

У проєкті резолюції, що ґрунтується на доповіді представника Албанії Лулзіма Баші, комітет заявляє, що Росія як країна-агресор має надати "повну компенсацію за шкоду, завдані її протиправними діями на міжнародному рівні, у тому числі руйнування інфраструктуру, загибель людей, економічні збитки та інші негативні наслідки".

Зазначимо, на цьому етапі йдеться лише про проєкт і він ще не схвалений на рівні ПАРЄ.

У тексті пропонують, щоби Рада Європи очолила процес "вилучення російських державних активів та їхнє використання на відбудову України", відзначаючи, що на червень 2023 року завдані Україні збитки внаслідок війни оцінювали у 416 млрд доларів США.

Комітет рекомендує створити міжнародний компенсаційний механізм під егідою Ради Європи, що передбачало би створення міжнародного трастового фонду, до якого передали б активи з країн-учасниць Ради Європи та інших, а також створення неупередженої та ефективної комісії для розгляду претензій, що діяла би за загальновизнаними юридичними нормами, щоб розглядати заявки України та інших суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), постраждалих внаслідок агресії.

Комітет закликає країни-учасниці Ради Європи та інших, у яких є заморожені російські активи, активно співпрацювати у питанні передачі цих активів у цей механізм за підтримки ЄС, США та країн Групи семи.

"Згідно з міжнародним правом, держави мають право застосувати контрзаходи проти країни, яка серйозно порушила міжнародне право. Настав час, щоби країни Ради Європи перейшли від санкцій до контрзаходів", – заявили у комітеті, додавши, що не бачать проблем з легітимністю такого кроку.

У проєкті аргументують, що це допоможе посилити Україну, забезпечити відповідальність Росії та стримати потенційні наступні випадки агресії.

Парламентська асамблея, до якої входять парламентарі 46 країн, має розглянути це питання "на одній з наступних сесій".

Даний проєкт є складовою компенсаційного механізму, про ідею якого домовилися на саміті Ради Європи у Рейк’явіку влітку 2023 року.

У рамках цього задуму вже заснували реєстр збитків від російської агресії та призначили його керівника.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.

Також радимо подивитися короткий відеоблог з цього приводу.