WSJ: деякі топпосадовці Білого дому не знали про поїздку директора ЦРУ до Росії

Дипломатична місія директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії цього тижня була настільки конфіденційною, що навіть деякі високопосадовці Білого дому не знали про неї заздалегідь.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Як повідомили виданню співрозмовники на умовах анонімності, президент Дональд Трамп особисто відрядив главу Центрального розвідувального управління у Москву і не поінформував своїх довірених помічників та військових керівників, які зазвичай мали б отримати брифінг щодо цієї поїздки, про те, яке послання Реткліфф має передати представникам Кремля.

Таємна поїздка Реткліффа, яка передбачала переліт до Москви з Латвії на військовому транспортному літаку C-17 без розпізнавальних знаків, змусила європейських посадовців поспішно шукати інформацію після того, як новина про візит поширилася, зазначили деякі співрозмовники.

Після отримання інформації двоє європейських посадовців заявили, що директор ЦРУ ще раз наголосив своїм російським колегам із розвідки, що США залишаються відданими статті 5 Північноатлантичного договору, згідно з якою напад на одного члена вважається нападом на всіх.

Візит Реткліффа відбувся на тлі нещодавніх оцінок розвідки, які вказують на те, що Москва може перевірити рішучість НАТО протягом найближчих кількох років.

У четвер президент США Трамп заявив журналістам, що не переймається тим, що російський лідер Владімір Путін може віддати наказ про напад на одного із союзників по НАТО.

Видання NYT повідомляло, що Реткліфф під час таємного візиту до Москви поділився своєю песимістичною оцінкою стану російської війни проти України та закликав росіян укласти угоду, перш ніж їхнє військове й економічне становище погіршиться.

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